Токеноміка UniX (UNIX) Дізнайтеся ключову інформацію про UniX (UNIX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація UniX (UNIX) UniX Gaming is a decentralized autonomous organization (DAO), which is bridging the gap between Play-To-Earn games and the most essential part of the Metaverse, the Players. UniX Gaming offers a wide range of utility with it’s Token; be involved with DAO Vaults generating high yield returns, access to the IGO launchpad which will onboard the latest Play-To-Earn titles. 💰 📖 Lightpaper | Website 🤝 UniX Gaming Partners Pluto Digital | Scrypt | LD Capital | Akatsuki | AU21 Capital | SL 2 Capital The biggest Metaverse Guild UniX Gaming with over 188,000 members on Discord. Take an active role in building the UniX Gaming Ecosystem alongside their 500,000 strong following. UniX Gaming is a DAO V2, an enhanced DAO to the recently adopted DAOs in the Metaverse. Офіційний вебсайт: https://unixgaming.org Whitepaper: https://unixgaming.org/wp-content/uploads/2021/11/UniX-Litepaper_21.11.21_v1.0.pdf Купити UNIX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни UniX (UNIX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена UniX (UNIX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 66,26K $ 66,26K $ 66,26K Загальна пропозиція: $ 244,91M $ 244,91M $ 244,91M Циркуляційна пропозиція: $ 244,91M $ 244,91M $ 244,91M FDV (повністю розведена вартість): $ 66,26K $ 66,26K $ 66,26K Історичний максимум: $ 1,48 $ 1,48 $ 1,48 Історичний мінімум: $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 Поточна ціна: $ 0,00027055 $ 0,00027055 $ 0,00027055 Дізнайтеся більше про ціну UniX (UNIX)

Токеноміка UniX (UNIX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки UniX (UNIX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UNIX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UNIX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UNIX, досліджуйте ціну токена UNIX в реальному часі!

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