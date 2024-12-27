Сьогоднішня ціна UniX (UNIX)

Поточна ціна UniX (UNIX) сьогодні становить 0.00160064 USD з ринковою капіталізацією $ 441.54K USD. Ціна UNIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UniX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.52K USD

- зміна ціни UniX протягом дня — -4.37%

- циркуляційна пропозиція – 275.88M USD

Отримуйте оновлення цін UNIX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни UNIX.