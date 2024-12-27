Ціна UniX (UNIX)
Поточна ціна UniX (UNIX) сьогодні становить 0.00160064 USD з ринковою капіталізацією $ 441.54K USD. Ціна UNIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UniX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.52K USD
- зміна ціни UniX протягом дня — -4.37%
- циркуляційна пропозиція – 275.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UniX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UniX до USD становила $ -0.0004338729.
За останні 60 днів зміна ціни UniX до USD становила $ +0.0008129528.
За останні 90 днів зміна ціни UniX до USD становила $ +0.0001954090635097627.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.37%
|30 днів
|$ -0.0004338729
|-27.10%
|60 днів
|$ +0.0008129528
|+50.79%
|90 днів
|$ +0.0001954090635097627
|+13.91%
Останній аналіз цін UniX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.58%
-4.37%
-25.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UniX Gaming is a decentralized autonomous organization (DAO), which is bridging the gap between Play-To-Earn games and the most essential part of the Metaverse, the Players. UniX Gaming offers a wide range of utility with it’s Token; be involved with DAO Vaults generating high yield returns, access to the IGO launchpad which will onboard the latest Play-To-Earn titles. 💰 📖 Lightpaper | Website 🤝 UniX Gaming Partners Pluto Digital | Scrypt | LD Capital | Akatsuki | AU21 Capital | SL 2 Capital The biggest Metaverse Guild UniX Gaming with over 188,000 members on Discord. Take an active role in building the UniX Gaming Ecosystem alongside their 500,000 strong following. UniX Gaming is a DAO V2, an enhanced DAO to the recently adopted DAOs in the Metaverse.
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