Сьогоднішня ціна Uniwhale (UNW)

Поточна ціна Uniwhale (UNW) сьогодні становить 0.00364317 USD з ринковою капіталізацією $ 30.50K USD. Ціна UNW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Uniwhale:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.98K USD

- зміна ціни Uniwhale протягом дня — -12.10%

- циркуляційна пропозиція – 8.37M USD

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