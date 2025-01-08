Ціна Uniwhale (UNW)
Поточна ціна Uniwhale (UNW) сьогодні становить 0.00364317 USD з ринковою капіталізацією $ 30.50K USD. Ціна UNW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Uniwhale:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.98K USD
- зміна ціни Uniwhale протягом дня — -12.10%
- циркуляційна пропозиція – 8.37M USD
Отримуйте оновлення цін UNW до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни UNW.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Uniwhale до USD становила $ -0.000501929692533232.
За останні 30 днів зміна ціни Uniwhale до USD становила $ -0.0015282198.
За останні 60 днів зміна ціни Uniwhale до USD становила $ -0.0001536029.
За останні 90 днів зміна ціни Uniwhale до USD становила $ -0.0000029414408378923.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000501929692533232
|-12.10%
|30 днів
|$ -0.0015282198
|-41.94%
|60 днів
|$ -0.0001536029
|-4.21%
|90 днів
|$ -0.0000029414408378923
|-0.08%
Останній аналіз цін Uniwhale: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.72%
-12.10%
-16.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Uniwhale is an oracle-based decentralized on-chain perpetual trading exchange where you can trade, with up to 200x leverage, BTC, ETH, and many mainstream crypto assets, directly from your wallet. Compare to our competition, - We offer some of the highest leverage on the market, up to 200x on crypto assets, all directly from your wallet. - We use Pyth, which has much lower latency than other oracles, which makes it far better suited to leverage trading. - Our liquidity pool is anchored to USDT, but you can provide liquidity or post margins in likes of USDC, BUSD, etc. Uniwhale was founded in 2022 by a team of crypto / finance / web experts, who set out to build a platform that provides high leverage perpetual trading, without credit risk, with lower risk of liquidation and zero price impact. On January 3, 2023, we launched Testnet on BNB Smart Chain, followed by the Mainnet launch on March 6, 2023. Currently, we offer 6 trading pairs (ETH/USD, BTC/USD, BNB/USD, MATIC/USD, SOL/USD, APT/USD). Since our launch on Mar 6, 2023, the total trading volume is, as of Mar 20, 2023, more than $30 million, generating almost $30,000 trading fees, based on more than 2,400 trades by 171 unique traders. Data source: https://dune.com/uniwhale/uniwhale-overview Following a successful mainnet launch, we are now executing our product roadmap that integrates automated trading strategies, aggregates other oracle providers, launches a mobile app and expands into likes of Arbitrum, Polygon and Avalanche. UNW is our tradeable and transferrable token. Its holders can stake UNW to participate in the distribution of the value accrued as well as in the token emission. However, UNW is not the governance token. Its holders must convert UNW into esUNW in order to participate in the governance. UNW can be converted into esUNW anytime.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 UNW до AUD
A$0.005829072
|1 UNW до GBP
￡0.002914536
|1 UNW до EUR
€0.0034974432
|1 UNW до USD
$0.00364317
|1 UNW до MYR
RM0.0163578333
|1 UNW до TRY
₺0.1287496278
|1 UNW до JPY
¥0.5755115649
|1 UNW до RUB
₽0.3907299825
|1 UNW до INR
₹0.312583986
|1 UNW до IDR
Rp58.7607982251
|1 UNW до PHP
₱0.2125425378
|1 UNW до EGP
￡E.0.1845265605
|1 UNW до BRL
R$0.022223337
|1 UNW до CAD
C$0.0052097331
|1 UNW до BDT
৳0.443738106
|1 UNW до NGN
₦5.6308471203
|1 UNW до UAH
₴0.1549804518
|1 UNW до VES
Bs0.19308801
|1 UNW до PKR
Rs1.0210348242
|1 UNW до KZT
₸1.9368184671
|1 UNW до THB
฿0.1259079552
|1 UNW до TWD
NT$0.119495976
|1 UNW до CHF
Fr0.003278853
|1 UNW до HKD
HK$0.0283074309
|1 UNW до MAD
.د.م0.0366502902