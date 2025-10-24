Актуальна ціна Universe Of Gamers сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UOG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UOG на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Universe Of Gamers сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UOG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UOG на MEXC вже зараз.

Ціна Universe Of Gamers (UOG)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 UOG до USD:

$0,00043513
-4,20%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Universe Of Gamers (UOG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:37:37 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Universe Of Gamers (UOG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0,76%

-4,21%

-16,13%

-16,13%

Актуальна ціна Universe Of Gamers (UOG) становить --. За останні 24 години UOG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UOG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то UOG змінився на -0,76% за останню годину, -4,21% за 24 години та на -16,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Universe Of Gamers (UOG)

$ 437,36K
--
$ 437,36K
1000,00M
999 999 916,812457
Поточна ринкова капіталізація Universe Of Gamers — $ 437,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UOG — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999916.812457. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 437,36K.

Історія ціни Universe Of Gamers (UOG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Universe Of Gamers до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Universe Of Gamers до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Universe Of Gamers до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Universe Of Gamers до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-4,21%
30 днів$ 0+0,50%
60 днів$ 0-28,89%
90 днів$ 0--

Що таке Universe Of Gamers (UOG)

$UOG (Universe of Gamers) is a revolutionary utility token that bridges the fast-growing online gaming industry with the world of crypto investment. Built on the fast, scalable, and low-cost Solana blockchain, $UOG fuels a sustainable and interconnected ecosystem of NFT games, digital assets, and developer tools. The project is committed to delivering real, functional blockchain-gaming integration, not just hype.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Universe Of Gamers (UOG)

Прогноз ціни Universe Of Gamers (USD)

Скільки коштуватиме Universe Of Gamers (UOG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Universe Of Gamers (UOG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Universe Of Gamers.

Перегляньте прогноз ціни Universe Of Gamers вже зараз!

UOG до місцевих валют

Токеноміка Universe Of Gamers (UOG)

Розуміння токеноміки Universe Of Gamers (UOG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена UOG зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Universe Of Gamers (UOG)

Скільки сьогодні коштує Universe Of Gamers (UOG)?
Актуальна ціна UOG у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна UOG до USD?
Поточна ціна UOG до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Universe Of Gamers?
Ринкова капіталізація UOG — $ 437,36K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція UOG?
Циркуляційна пропозиція UOG — 1000,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) UOG?
UOG досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) UOG?
Історична мінімальна ціна UOG становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі UOG?
Актуальний обсяг торгівлі UOG за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна UOG цього року?
UOG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни UOG для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Universe Of Gamers (UOG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

