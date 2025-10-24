Інформація щодо ціни Universe Of Gamers (UOG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,76% Зміна ціни (1 дн.) -4,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -16,13%

Актуальна ціна Universe Of Gamers (UOG) становить --. За останні 24 години UOG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UOG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то UOG змінився на -0,76% за останню годину, -4,21% за 24 години та на -16,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Universe Of Gamers (UOG)

Ринкова капіталізація $ 437,36K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 437,36K Циркуляційне постачання 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 916,812457

Поточна ринкова капіталізація Universe Of Gamers — $ 437,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UOG — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999916.812457. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 437,36K.