Яка зараз ціна UNIVERSE?

UNIVERSE торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 0.09% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як UNIVERSE порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 0.09% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо UNIVERSE перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як UNIVERSE виглядає у порівнянні з токенами категорії Meme,Ethereum Ecosystem?

У сегменті Meme,Ethereum Ecosystem UNIVERSE демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація UNIVERSE?

Ринкова капіталізація ₴116752869.48401798544000 розташовує UNIVERSE на #2000 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують UNIVERSE?

UNIVERSE згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку UNIVERSE?

З 4900000000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.