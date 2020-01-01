Токеноміка Universal BTC (UNIBTC) Дізнайтеся ключову інформацію про Universal BTC (UNIBTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Universal BTC (UNIBTC) A brand new restaking protocol that accepts wrapped BTC tokens in partnership with the BTC staking protocol Babylon chain. The wBTC token on the Ethereum blockchain is supported, allowing all wBTC token holders to enjoy both yield on staking BTC tokens and the security of the Ethereum network. The need for BTC holders to earn yield while safely holding their BTC tokens has been long recognized. The market is anticipating Babylon's Bitcoin Staking Protocol as a prominent solution. While Babylon is designed for restaking on top of the BTC blockchain network, there is also interest in solutions for BTC-pegged tokens like wBTC, BTCB, or other wrapped BTC tokens, rather than just native BTC tokens. Bedrock's uniBTC provides an innovative restaking solution for wBTC holders to earn BTC restaking rewards without redeeming wBTC. It maintains the high security standards of the Ethereum blockchain, with the entire staking/unstaking process protected by multiple rounds of audited smart contracts. With Bedrock's extensive experience in developing various liquid staking and liquid restaking products, uniBTC offers a viable option for users of wrapped BTC tokens to earn multiple rewards by simply minting their wrapped BTC tokens into uniBTC. Офіційний вебсайт: https://www.bedrock.technology/ Whitepaper: https://docs.bedrock.technology/ Купити UNIBTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Universal BTC (UNIBTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Universal BTC (UNIBTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 245,27M $ 245,27M $ 245,27M Загальна пропозиція: $ 2,37K $ 2,37K $ 2,37K Циркуляційна пропозиція: $ 2,37K $ 2,37K $ 2,37K FDV (повністю розведена вартість): $ 245,27M $ 245,27M $ 245,27M Історичний максимум: $ 111 378 $ 111 378 $ 111 378 Історичний мінімум: $ 35 703 $ 35 703 $ 35 703 Поточна ціна: $ 103 408 $ 103 408 $ 103 408 Дізнайтеся більше про ціну Universal BTC (UNIBTC)

Токеноміка Universal BTC (UNIBTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Universal BTC (UNIBTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UNIBTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UNIBTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UNIBTC, досліджуйте ціну токена UNIBTC в реальному часі!

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