Ціна Universal Blockchain (USBT)
Поточна ціна Universal Blockchain (USBT) сьогодні становить 0.00015147 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Universal Blockchain:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Universal Blockchain протягом дня — -5.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Universal Blockchain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Universal Blockchain до USD становила $ +0.0000064092.
За останні 60 днів зміна ціни Universal Blockchain до USD становила $ -0.0000900375.
За останні 90 днів зміна ціни Universal Blockchain до USD становила $ -0.0004191476811053293.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.37%
|30 днів
|$ +0.0000064092
|+4.23%
|60 днів
|$ -0.0000900375
|-59.44%
|90 днів
|$ -0.0004191476811053293
|-73.45%
Останній аналіз цін Universal Blockchain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.41%
-5.37%
-10.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
USBT is a next-generation trading platform that combines cutting-edge AI technology with a user-friendly interface to offer advanced investment trading solutions. The platform is designed to cater to both novice and experienced traders by providing tools like AI trading assistants, DeFi integration, and a Social-Fi marketplace. USBT aims to simplify and enhance the trading experience through smart trading strategies and a community-driven environment.
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