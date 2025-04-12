Сьогоднішня ціна Universal Blockchain (USBT)

Поточна ціна Universal Blockchain (USBT) сьогодні становить 0.00015147 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Universal Blockchain:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Universal Blockchain протягом дня — -5.37%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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