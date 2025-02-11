Ціна Universal Basic Income (UBI)
Поточна ціна Universal Basic Income (UBI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UBI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Universal Basic Income:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.47 USD
- зміна ціни Universal Basic Income протягом дня — -0.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Universal Basic Income до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Universal Basic Income до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Universal Basic Income до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Universal Basic Income до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.33%
|30 днів
|$ 0
|-17.17%
|60 днів
|$ 0
|-67.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Universal Basic Income: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.33%
+3.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UBI is the first application to be built on top of the Proof of Humanity registry, an anti-Sybil attack tool designed by Kleros. The UBI token will be streamed directly to an Ethereum address as long as it gets verified as a human in the Proof of Humanity registry and starts the accrual process, establishing a fair and ongoing distribution model. It will provide universal access to liquidity that serves to inhibit financial coercion of public decisions and will be tradeable in all open markets. The ability to develop a reliable self-sovereign identity validation process brought on by Proof of Humanity has established the bedrock for the infrastructure required to make a Universal Basic Income (UBI) mechanism that can reach everyone on Earth.
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