Сьогоднішня ціна UNITYX (UTX)

Поточна ціна UNITYX (UTX) сьогодні становить 0.00460998 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UNITYX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.11 USD

- зміна ціни UNITYX протягом дня — +4.83%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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