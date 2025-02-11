Ціна UNITYX (UTX)
Поточна ціна UNITYX (UTX) сьогодні становить 0.00460998 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UNITYX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.11 USD
- зміна ціни UNITYX протягом дня — +4.83%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UNITYX до USD становила $ +0.00021249.
За останні 30 днів зміна ціни UNITYX до USD становила $ -0.0015228414.
За останні 60 днів зміна ціни UNITYX до USD становила $ -0.0026323271.
За останні 90 днів зміна ціни UNITYX до USD становила $ -0.007731037226811149.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00021249
|+4.83%
|30 днів
|$ -0.0015228414
|-33.03%
|60 днів
|$ -0.0026323271
|-57.10%
|90 днів
|$ -0.007731037226811149
|-62.64%
Останній аналіз цін UNITYX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+4.83%
+1.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The governance token of the E.V Ecosystem, representing a tangible symbol of unity and collaboration, offers an opportunity for equitable and transparent participation in the creation of an inclusive and collectively owned ecosystem! Unity, utility, future. This is $UTX!
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