Ціна UnityMeta Token (UMT)
Поточна ціна UnityMeta Token (UMT) сьогодні становить 28.72 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UMT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UnityMeta Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.71K USD
- зміна ціни UnityMeta Token протягом дня — -13.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UnityMeta Token до USD становила $ -4.59446106379243.
За останні 30 днів зміна ціни UnityMeta Token до USD становила $ -21.3479551040.
За останні 60 днів зміна ціни UnityMeta Token до USD становила $ -22.5026053680.
За останні 90 днів зміна ціни UnityMeta Token до USD становила $ -126.1062538627694.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -4.59446106379243
|-13.79%
|30 днів
|$ -21.3479551040
|-74.33%
|60 днів
|$ -22.5026053680
|-78.35%
|90 днів
|$ -126.1062538627694
|-81.45%
Останній аналіз цін UnityMeta Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8.30%
-13.79%
-55.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UnityMeta Token Is Binance Smart Chain (BSC) Based (BEP-20) Token Purpose is to use in as trade on Exchange for lower and minimum fees. We dislike inflation so we created a system that can fight it. Many people in the world have been affected by inflation and we aim to create an ecosystem that saves people from the negative effect of holding FIAT currency and being under the central bank’s control. UnityMeta Token is a company that aims to bring innovation and novelty to the Metaverse, utilities, nft, sports, gaminig, and cryptotrading sector through Blockchain technology.
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