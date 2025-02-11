Сьогоднішня ціна UnityMeta Token (UMT)

Поточна ціна UnityMeta Token (UMT) сьогодні становить 28.72 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UMT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UnityMeta Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.71K USD

- зміна ціни UnityMeta Token протягом дня — -13.79%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін UMT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни UMT.