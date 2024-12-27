Ціна Unitus (UTS)
Поточна ціна Unitus (UTS) сьогодні становить 0.00312515 USD з ринковою капіталізацією $ 187.51K USD. Ціна UTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unitus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.40 USD
- зміна ціни Unitus протягом дня — +0.68%
- циркуляційна пропозиція – 60.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unitus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Unitus до USD становила $ +0.0000413760.
За останні 60 днів зміна ціни Unitus до USD становила $ +0.0000420713.
За останні 90 днів зміна ціни Unitus до USD становила $ +0.0000428989561880275.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.68%
|30 днів
|$ +0.0000413760
|+1.32%
|60 днів
|$ +0.0000420713
|+1.35%
|90 днів
|$ +0.0000428989561880275
|+1.39%
Останній аналіз цін Unitus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
+0.68%
+17.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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