Сьогоднішня ціна Unitus (UTS)

Поточна ціна Unitus (UTS) сьогодні становить 0.00312515 USD з ринковою капіталізацією $ 187.51K USD. Ціна UTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Unitus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.40 USD

- зміна ціни Unitus протягом дня — +0.68%

- циркуляційна пропозиція – 60.00M USD

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