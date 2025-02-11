Сьогоднішня ціна Uniton Token (UTN)

Поточна ціна Uniton Token (UTN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UTN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Uniton Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.95 USD

- зміна ціни Uniton Token протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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