Ціна Uniton Token (UTN)
Поточна ціна Uniton Token (UTN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UTN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Uniton Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.95 USD
- зміна ціни Uniton Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Uniton Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Uniton Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Uniton Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Uniton Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-34.02%
|60 днів
|$ 0
|-45.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Uniton Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+1.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UNITON TOKEN 🦄. IS The First Telegram Family MEME Token Powered By #Ton Ecosystem.. On like Every other MEME Token In the Crypto Space UNITON Is Not Just A meme token but a Meme With a Difference. “Our Vision is to build a Sustainable decentralized and community-driven platform in the Ton Ecosystem Network. where every single Investor Has a stake in UNITON Ecosystem
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