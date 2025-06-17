Ціна UnitedStates National Debt Coin (USNDC)
Поточна ціна UnitedStates National Debt Coin (USNDC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19,22K USD. Ціна USNDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UnitedStates National Debt Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни UnitedStates National Debt Coin протягом дня — +99,82%
- циркуляційна пропозиція – 999,89M USD
Отримуйте оновлення цін USNDC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни USNDC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UnitedStates National Debt Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UnitedStates National Debt Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни UnitedStates National Debt Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни UnitedStates National Debt Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+99,82%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін UnitedStates National Debt Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,15%
+99,82%
+43,97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The national debt has increased every year for the past ten years, and interest expenses have remained fairly stable due to low interest rates and the perceived low risk of U.S. government default, according to the U.S. Treasury Fiscal Data. This coin is a parody coin about the debt crises in the US and to highlight various aspects about this crises in a humouros way to the people on solana. $USNDC
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки UnitedStates National Debt Coin (USNDC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена USNDC зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 USNDC до VND
₫--
|1 USNDC до AUD
A$--
|1 USNDC до GBP
￡--
|1 USNDC до EUR
€--
|1 USNDC до USD
$--
|1 USNDC до MYR
RM--
|1 USNDC до TRY
₺--
|1 USNDC до JPY
¥--
|1 USNDC до RUB
₽--
|1 USNDC до INR
₹--
|1 USNDC до IDR
Rp--
|1 USNDC до KRW
₩--
|1 USNDC до PHP
₱--
|1 USNDC до EGP
￡E.--
|1 USNDC до BRL
R$--
|1 USNDC до CAD
C$--
|1 USNDC до BDT
৳--
|1 USNDC до NGN
₦--
|1 USNDC до UAH
₴--
|1 USNDC до VES
Bs--
|1 USNDC до PKR
Rs--
|1 USNDC до KZT
₸--
|1 USNDC до THB
฿--
|1 USNDC до TWD
NT$--
|1 USNDC до AED
د.إ--
|1 USNDC до CHF
Fr--
|1 USNDC до HKD
HK$--
|1 USNDC до MAD
.د.م--
|1 USNDC до MXN
$--