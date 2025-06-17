Сьогоднішня ціна UnitedStates National Debt Coin (USNDC)

Поточна ціна UnitedStates National Debt Coin (USNDC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19,22K USD. Ціна USNDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UnitedStates National Debt Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни UnitedStates National Debt Coin протягом дня — +99,82%

- циркуляційна пропозиція – 999,89M USD

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