Інформація щодо ціни UnitedHealth xStock (UNHX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 353,98 $ 353,98 $ 353,98 Мін. за 24 год $ 362,09 $ 362,09 $ 362,09 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 353,98$ 353,98 $ 353,98 Макс. за 24 год $ 362,09$ 362,09 $ 362,09 Рекордний максимум $ 375,93$ 375,93 $ 375,93 Найнижча ціна $ 234,96$ 234,96 $ 234,96 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,41% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,38% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,38%

Актуальна ціна UnitedHealth xStock (UNHX) становить $361,09. За останні 24 години UNHX торгувався між мінімумом у $ 353,98 і максимумом у $ 362,09, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UNHX становить $ 375,93, тоді як його історичний мінімум — $ 234,96.

Що стосується короткострокових результатів, то UNHX змінився на -- за останню годину, +1,41% за 24 години та на +1,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо UnitedHealth xStock (UNHX)

Ринкова капіталізація $ 574,24K$ 574,24K $ 574,24K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,93M$ 8,93M $ 8,93M Циркуляційне постачання 1,59K 1,59K 1,59K Загальна пропозиція 24 729,184392364 24 729,184392364 24 729,184392364

Поточна ринкова капіталізація UnitedHealth xStock — $ 574,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UNHX — 1,59K, зі загальною пропозицією 24729.184392364. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,93M.