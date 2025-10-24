Інформація щодо ціни United States of Memerica (MEMERICA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,12% Зміна ціни (1 дн.) +2,48% Зміна ціни (за 7 дн.) +55,63%

Актуальна ціна United States of Memerica (MEMERICA) становить --. За останні 24 години MEMERICA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEMERICA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MEMERICA змінився на -0,12% за останню годину, +2,48% за 24 години та на +55,63% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо United States of Memerica (MEMERICA)

Ринкова капіталізація $ 162,10K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 162,10K Циркуляційне постачання 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація United States of Memerica — $ 162,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEMERICA — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 162,10K.