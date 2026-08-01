Яка зараз ціна United Oasis Reserve?

Живуча ціна United Oasis Reserve (UXR) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином United Oasis Reserve позиціонується на ринку?

Наразі United Oasis Reserve займає #8366 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1065071.93075837280000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу UXR?

Обсяг токенів у обігу UXR становить 999995514.47234 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін United Oasis Reserve за останню добу?

За останню добу United Oasis Reserve торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки United Oasis Reserve віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

United Oasis Reserve досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.061171666985290528000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують UXR?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для United Oasis Reserve?

Поточне зміщення ціни на -1.25% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.