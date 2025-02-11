Ціна United Base Postal (UBPS)
Поточна ціна United Base Postal (UBPS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UBPS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності United Base Postal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 252.96 USD
- зміна ціни United Base Postal протягом дня — -3.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни United Base Postal до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни United Base Postal до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни United Base Postal до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни United Base Postal до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.26%
|30 днів
|$ 0
|-46.55%
|60 днів
|$ 0
|-3.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін United Base Postal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.26%
-8.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
United Base Postal is the fun-filled memecoin of Base Chain, crafted to deliver laughs and good vibes across Base Network. As the official meme courier, we specialize in circulating digital 'meme packages' and initiating 'moon missions,' keeping the community engaged and entertained all day, every day.
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