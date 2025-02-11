Сьогоднішня ціна United Base Postal (UBPS)

Поточна ціна United Base Postal (UBPS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UBPS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності United Base Postal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 252.96 USD

- зміна ціни United Base Postal протягом дня — -3.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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