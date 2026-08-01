Сьогоднішня ціна UNITE THE KINGDOM

Поточна ціна UNITE THE KINGDOM (UTK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UTK до USD становить $ 0 за UTK.

UNITE THE KINGDOM наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 209,17, з циркуляційною пропозицією у 823,41M UTK. Протягом останніх 24 годин UTK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00486993, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UTK змінився на +0,42% за останню годину та на -2,46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо UNITE THE KINGDOM (UTK)

Ринкова капіталізація $ 10,21K$ 10,21K $ 10,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,21K$ 10,21K $ 10,21K Циркуляційне постачання 823,41M 823,41M 823,41M Загальна пропозиція 823 410 597,4367851 823 410 597,4367851 823 410 597,4367851

Поточна ринкова капіталізація UNITE THE KINGDOM — $ 10,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UTK — 823,41M, зі загальною пропозицією 823410597.4367851. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,21K.