Сьогоднішня ціна Unite

Поточна ціна Unite (UNITE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UNITE до USD становить $ 0 за UNITE.

Unite наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20,441, з циркуляційною пропозицією у 4.19B UNITE. Протягом останніх 24 годин UNITE торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00270388, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UNITE змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Unite (UNITE)

Ринкова капіталізація $ 20.44K$ 20.44K $ 20.44K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 132.94K$ 132.94K $ 132.94K Циркуляційне постачання 4.19B 4.19B 4.19B Загальна пропозиція 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Unite — $ 20.44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UNITE — 4.19B, зі загальною пропозицією 30000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 132.94K.