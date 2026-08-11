Скільки коштує Unitas Gold зараз?

Unitas Gold зараз торгуються по ціні ₴182672.929897286512000, з рухом ціни 0.24% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься XGLD сьогодні?

XGLD продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі BNB Chain Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,Unitas Ecosystem.

Наскільки популярний Unitas Gold сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають XGLD.

Що відрізняє Unitas Gold від інших криптоактивів?

Як частина категорії BNB Chain Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,Unitas Ecosystem та створений на мережі --, XGLD пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки XGLD існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 3553.966394 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Unitas Gold за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴192132.8960905778288000, а найнижча точка (ATL) — ₴173778.7901628476688000, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.