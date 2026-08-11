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Поточна ціна Unitas Gold сьогодні становить 4 145,3 USD. Ринкова капіталізація XGLD становить 14 733 560 USD. Відстежуйте оновлення цін XGLD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Unitas Gold сьогодні становить 4 145,3 USD. Ринкова капіталізація XGLD становить 14 733 560 USD. Відстежуйте оновлення цін XGLD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про XGLD

Інформація про ціну XGLD

Що таке XGLD

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Ціна Unitas Gold (XGLD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 XGLD до USD:

$4 179,14
$4 179,14$4 179,14
+0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Unitas Gold (XGLD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:38:35 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Unitas Gold

Поточна ціна Unitas Gold (XGLD) сьогодні становить $ 4 145,3, зі зміною 0,24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XGLD до USD становить $ 4 145,3 за XGLD.

Unitas Gold наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 733 560, з циркуляційною пропозицією у 3,55K XGLD. Протягом останніх 24 годин XGLD торгувався між $ 4 086,4 (мінімум) та $ 4 147,23 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 4 359,97, тоді як історичний мінімум — $ 3 943,47.

У короткостроковій динаміці XGLD змінився на +0,72% за останню годину та на +2,42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 208,42.

Ринкова інформація щодо Unitas Gold (XGLD)

$ 14,73M
$ 14,73M$ 14,73M

$ 208,42
$ 208,42$ 208,42

$ 14,73M
$ 14,73M$ 14,73M

3,55K
3,55K 3,55K

3 553,966394
3 553,966394 3 553,966394

Поточна ринкова капіталізація Unitas Gold — $ 14,73M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 208,42. Циркуляційна пропозиція XGLD — 3,55K, зі загальною пропозицією 3553.966394. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,73M.

Історія ціни Unitas Gold у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 4 086,4
$ 4 086,4$ 4 086,4
Мін. за 24 год
$ 4 147,23
$ 4 147,23$ 4 147,23
Макс. за 24 год

$ 4 086,4
$ 4 086,4$ 4 086,4

$ 4 147,23
$ 4 147,23$ 4 147,23

$ 4 359,97
$ 4 359,97$ 4 359,97

$ 3 943,47
$ 3 943,47$ 3 943,47

+0,72%

+0,24%

+2,42%

+2,42%

Історія ціни Unitas Gold (XGLD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unitas Gold до USD становила $ +10,0.
За останні 30 днів зміна ціни Unitas Gold до USD становила $ +6,6474030800.
За останні 60 днів зміна ціни Unitas Gold до USD становила $ +36,2767638900.
За останні 90 днів зміна ціни Unitas Gold до USD становила $ +0,139733282038.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +10,0+0,24%
30 днів$ +6,6474030800+0,16%
60 днів$ +36,2767638900+0,88%
90 днів$ +0,139733282038+0,00%

Прогноз ціни Unitas Gold

Прогноз ціни Unitas Gold (XGLD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна XGLD у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Unitas Gold (XGLD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Unitas Gold потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Unitas Gold у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни XGLD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Unitas Gold.

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Про Unitas Gold

Скільки коштує Unitas Gold зараз?

Unitas Gold зараз торгуються по ціні ₴182672.929897286512000, з рухом ціни 0.24% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься XGLD сьогодні?

XGLD продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі BNB Chain Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,Unitas Ecosystem.

Наскільки популярний Unitas Gold сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають XGLD.

Що відрізняє Unitas Gold від інших криптоактивів?

Як частина категорії BNB Chain Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,Unitas Ecosystem та створений на мережі --, XGLD пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки XGLD існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 3553.966394 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Unitas Gold за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴192132.8960905778288000, а найнижча точка (ATL) — ₴173778.7901628476688000, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.

Люди також запитують: Інші запитання про Unitas Gold

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:38:35 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Unitas Gold (XGLD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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