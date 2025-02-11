Ціна UNITAO (UNITAO)
Поточна ціна UNITAO (UNITAO) сьогодні становить 0.00260145 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNITAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UNITAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.08 USD
- зміна ціни UNITAO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UNITAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UNITAO до USD становила $ -0.0005046732.
За останні 60 днів зміна ціни UNITAO до USD становила $ -0.0008698569.
За останні 90 днів зміна ціни UNITAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0005046732
|-19.39%
|60 днів
|$ -0.0008698569
|-33.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін UNITAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-7.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UNITAO is a platform for developing decentralized applications on the Bittensor (TAO) ecosystem, UNITAO is also a subnet on Bittensor.
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