Токеноміка UNIT ($UNIT) Дізнайтеся ключову інформацію про UNIT ($UNIT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація UNIT ($UNIT) TCG World is a large-scale, open-world metaverse built on Unity where users can explore, own virtual land, participate in immersive gameplay, and trade blockchain-based digital assets. It features persistent multiplayer regions, a dynamic economy, and gamified systems including farming, racing, crafting, creature collection, and multiplayer competition. The platform blends entertainment, commerce, and user-generated content into a single, unified world. Офіційний вебсайт: https://tcg.world/ Whitepaper: https://tcg.world/whitepaper Купити $UNIT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни UNIT ($UNIT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена UNIT ($UNIT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 9,41M $ 9,41M $ 9,41M Історичний максимум: $ 0,069578 $ 0,069578 $ 0,069578 Історичний мінімум: $ 0,02913261 $ 0,02913261 $ 0,02913261 Поточна ціна: $ 0,0376415 $ 0,0376415 $ 0,0376415 Дізнайтеся більше про ціну UNIT ($UNIT)

Токеноміка UNIT ($UNIT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки UNIT ($UNIT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $UNIT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $UNIT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $UNIT, досліджуйте ціну токена $UNIT в реальному часі!

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