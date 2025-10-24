Інформація щодо ціни Unit Solana (USOL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 187,0 $ 187,0 $ 187,0 Мін. за 24 год $ 194,08 $ 194,08 $ 194,08 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 187,0$ 187,0 $ 187,0 Макс. за 24 год $ 194,08$ 194,08 $ 194,08 Рекордний максимум $ 253,02$ 253,02 $ 253,02 Найнижча ціна $ 143,23$ 143,23 $ 143,23 Зміна ціни (за 1 год) -0,10% Зміна ціни (1 дн.) +2,89% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,70% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,70%

Актуальна ціна Unit Solana (USOL) становить $192,99. За останні 24 години USOL торгувався між мінімумом у $ 187,0 і максимумом у $ 194,08, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USOL становить $ 253,02, тоді як його історичний мінімум — $ 143,23.

Що стосується короткострокових результатів, то USOL змінився на -0,10% за останню годину, +2,89% за 24 години та на +6,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Unit Solana (USOL)

Ринкова капіталізація $ 26,90M$ 26,90M $ 26,90M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 96,51B$ 96,51B $ 96,51B Циркуляційне постачання 139,36K 139,36K 139,36K Загальна пропозиція 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Unit Solana — $ 26,90M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USOL — 139,36K, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 96,51B.