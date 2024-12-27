Сьогоднішня ціна Unit Protocol (DUCK)

Поточна ціна Unit Protocol (DUCK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 86.59K USD. Ціна DUCK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Unit Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 937.32 USD

- зміна ціни Unit Protocol протягом дня — +9.05%

- циркуляційна пропозиція – 456.73M USD

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