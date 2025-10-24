Актуальна ціна Unit Fartcoin сьогодні становить 0,375645 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UFART до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UFART на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Unit Fartcoin сьогодні становить 0,375645 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UFART до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UFART на MEXC вже зараз.

Докладніше про UFART

Інформація про ціну UFART

Токеноміка UFART

Прогноз ціни UFART

Логотип Unit Fartcoin

Ціна Unit Fartcoin (UFART)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 UFART до USD:

$0,375645
$0,375645$0,375645
+12,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Unit Fartcoin (UFART) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:36:51 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Unit Fartcoin (UFART) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,332577
$ 0,332577$ 0,332577
Мін. за 24 год
$ 0,378312
$ 0,378312$ 0,378312
Макс. за 24 год

$ 0,332577
$ 0,332577$ 0,332577

$ 0,378312
$ 0,378312$ 0,378312

$ 1,69
$ 1,69$ 1,69

$ 0,324925
$ 0,324925$ 0,324925

+0,24%

+12,95%

+3,08%

+3,08%

Актуальна ціна Unit Fartcoin (UFART) становить $0,375645. За останні 24 години UFART торгувався між мінімумом у $ 0,332577 і максимумом у $ 0,378312, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UFART становить $ 1,69, тоді як його історичний мінімум — $ 0,324925.

Що стосується короткострокових результатів, то UFART змінився на +0,24% за останню годину, +12,95% за 24 години та на +3,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Unit Fartcoin (UFART)

$ 30,02M
$ 30,02M$ 30,02M

--
----

$ 374,85M
$ 374,85M$ 374,85M

80,10M
80,10M 80,10M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Unit Fartcoin — $ 30,02M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UFART — 80,10M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 374,85M.

Історія ціни Unit Fartcoin (UFART) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unit Fartcoin до USD становила $ +0,04306818.
За останні 30 днів зміна ціни Unit Fartcoin до USD становила $ -0,1364580423.
За останні 60 днів зміна ціни Unit Fartcoin до USD становила $ -0,2250069223.
За останні 90 днів зміна ціни Unit Fartcoin до USD становила $ -0,989821942125061.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,04306818+12,95%
30 днів$ -0,1364580423-36,32%
60 днів$ -0,2250069223-59,89%
90 днів$ -0,989821942125061-72,48%

Що таке Unit Fartcoin (UFART)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Unit Fartcoin (USD)

Скільки коштуватиме Unit Fartcoin (UFART) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Unit Fartcoin (UFART) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Unit Fartcoin.

Перегляньте прогноз ціни Unit Fartcoin вже зараз!

UFART до місцевих валют

Токеноміка Unit Fartcoin (UFART)

Розуміння токеноміки Unit Fartcoin (UFART) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена UFART зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Unit Fartcoin (UFART)

Скільки сьогодні коштує Unit Fartcoin (UFART)?
Актуальна ціна UFART у USD становить 0,375645 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна UFART до USD?
Поточна ціна UFART до USD — $ 0,375645. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Unit Fartcoin?
Ринкова капіталізація UFART — $ 30,02M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція UFART?
Циркуляційна пропозиція UFART — 80,10M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) UFART?
UFART досяг історичної максимальної ціни у 1,69 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) UFART?
Історична мінімальна ціна UFART становила 0,324925 USD.
Який обсяг торгівлі UFART?
Актуальний обсяг торгівлі UFART за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна UFART цього року?
UFART може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни UFART для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:36:51 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Unit Fartcoin (UFART)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

