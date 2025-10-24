Інформація щодо ціни Unit Fartcoin (UFART) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,332577 $ 0,332577 $ 0,332577 Мін. за 24 год $ 0,378312 $ 0,378312 $ 0,378312 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,332577$ 0,332577 $ 0,332577 Макс. за 24 год $ 0,378312$ 0,378312 $ 0,378312 Рекордний максимум $ 1,69$ 1,69 $ 1,69 Найнижча ціна $ 0,324925$ 0,324925 $ 0,324925 Зміна ціни (за 1 год) +0,24% Зміна ціни (1 дн.) +12,95% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,08% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,08%

Актуальна ціна Unit Fartcoin (UFART) становить $0,375645. За останні 24 години UFART торгувався між мінімумом у $ 0,332577 і максимумом у $ 0,378312, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UFART становить $ 1,69, тоді як його історичний мінімум — $ 0,324925.

Що стосується короткострокових результатів, то UFART змінився на +0,24% за останню годину, +12,95% за 24 години та на +3,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Unit Fartcoin (UFART)

Ринкова капіталізація $ 30,02M$ 30,02M $ 30,02M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 374,85M$ 374,85M $ 374,85M Циркуляційне постачання 80,10M 80,10M 80,10M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Unit Fartcoin — $ 30,02M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UFART — 80,10M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 374,85M.