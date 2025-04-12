Сьогоднішня ціна Unit Ethereum (UETH)

Поточна ціна Unit Ethereum (UETH) сьогодні становить 1,576.39 USD з ринковою капіталізацією $ 858.55K USD. Ціна UETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Unit Ethereum:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Unit Ethereum протягом дня — +1.95%

- циркуляційна пропозиція – 541.93 USD

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