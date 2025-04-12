Ціна Unit Ethereum (UETH)
Поточна ціна Unit Ethereum (UETH) сьогодні становить 1,576.39 USD з ринковою капіталізацією $ 858.55K USD. Ціна UETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unit Ethereum:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Unit Ethereum протягом дня — +1.95%
- циркуляційна пропозиція – 541.93 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unit Ethereum до USD становила $ +30.08.
За останні 30 днів зміна ціни Unit Ethereum до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Unit Ethereum до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Unit Ethereum до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +30.08
|+1.95%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Unit Ethereum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+1.95%
-12.30%
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