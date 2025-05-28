Ціна UNIT ($UNIT)
Поточна ціна UNIT ($UNIT) сьогодні становить 0,051871 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна $UNIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UNIT:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни UNIT протягом дня — +4,66%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UNIT до USD становила $ +0,00230746.
За останні 30 днів зміна ціни UNIT до USD становила $ -0,0006690580.
За останні 60 днів зміна ціни UNIT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни UNIT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00230746
|+4,66%
|30 днів
|$ -0,0006690580
|-1,28%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін UNIT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,22%
+4,66%
+3,20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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