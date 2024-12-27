Ціна Unistake (UNISTAKE)
Поточна ціна Unistake (UNISTAKE) сьогодні становить 0.00510005 USD з ринковою капіталізацією $ 812.33K USD. Ціна UNISTAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unistake:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.45 USD
- зміна ціни Unistake протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 159.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unistake до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Unistake до USD становила $ -0.0000948956.
За останні 60 днів зміна ціни Unistake до USD становила $ +0.0017761974.
За останні 90 днів зміна ціни Unistake до USD становила $ +0.001030328747756409.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000948956
|-1.86%
|60 днів
|$ +0.0017761974
|+34.83%
|90 днів
|$ +0.001030328747756409
|+25.32%
Останній аналіз цін Unistake: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+6.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Unistake is a decentralised token protocol built to empower DeFi projects and incentivise liquidity providers through staking bonuses, yield farming and regular dividends.
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