Ціна Unisocks (SOCKS)
Поточна ціна Unisocks (SOCKS) сьогодні становить 20,121 USD з ринковою капіталізацією $ 6.02M USD. Ціна SOCKS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unisocks:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.68 USD
- зміна ціни Unisocks протягом дня — +554.16%
- циркуляційна пропозиція – 298.99 USD
Отримуйте оновлення цін SOCKS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SOCKS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unisocks до USD становила $ +17,045.45.
За останні 30 днів зміна ціни Unisocks до USD становила $ -3,332.6412300000.
За останні 60 днів зміна ціни Unisocks до USD становила $ +9,612.3610638000.
За останні 90 днів зміна ціни Unisocks до USD становила $ +4,458.995339720319.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +17,045.45
|+554.16%
|30 днів
|$ -3,332.6412300000
|-16.56%
|60 днів
|$ +9,612.3610638000
|+47.77%
|90 днів
|$ +4,458.995339720319
|+28.47%
Останній аналіз цін Unisocks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.19%
+554.16%
+1.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SOCKS до AUD
A$32,193.6
|1 SOCKS до GBP
￡15,895.59
|1 SOCKS до EUR
€19,114.95
|1 SOCKS до USD
$20,121
|1 SOCKS до MYR
RM89,940.87
|1 SOCKS до TRY
₺708,460.41
|1 SOCKS до JPY
¥3,174,490.17
|1 SOCKS до RUB
₽2,066,426.7
|1 SOCKS до INR
₹1,719,540.66
|1 SOCKS до IDR
Rp324,532,212.63
|1 SOCKS до PHP
₱1,164,402.27
|1 SOCKS до EGP
￡E.1,023,555.27
|1 SOCKS до BRL
R$124,347.78
|1 SOCKS до CAD
C$28,773.03
|1 SOCKS до BDT
৳2,405,063.13
|1 SOCKS до NGN
₦31,146,905.58
|1 SOCKS до UAH
₴844,277.16
|1 SOCKS до VES
Bs1,026,171
|1 SOCKS до PKR
Rs5,601,485.19
|1 SOCKS до KZT
₸10,534,550.76
|1 SOCKS до THB
฿686,126.1
|1 SOCKS до TWD
NT$660,773.64
|1 SOCKS до CHF
Fr18,108.9
|1 SOCKS до HKD
HK$156,138.96
|1 SOCKS до MAD
.د.م203,020.89