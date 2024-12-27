Сьогоднішня ціна Unisocks (SOCKS)

Поточна ціна Unisocks (SOCKS) сьогодні становить 20,121 USD з ринковою капіталізацією $ 6.02M USD. Ціна SOCKS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Unisocks:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.68 USD

- зміна ціни Unisocks протягом дня — +554.16%

- циркуляційна пропозиція – 298.99 USD

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