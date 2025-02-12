Сьогоднішня ціна Unique Venture clubs (UNQ)

Поточна ціна Unique Venture clubs (UNQ) сьогодні становить 0.00009709 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Unique Venture clubs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 216.54 USD

- зміна ціни Unique Venture clubs протягом дня — +0.08%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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