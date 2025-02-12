Ціна Unique Venture clubs (UNQ)
Поточна ціна Unique Venture clubs (UNQ) сьогодні становить 0.00009709 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unique Venture clubs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 216.54 USD
- зміна ціни Unique Venture clubs протягом дня — +0.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unique Venture clubs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Unique Venture clubs до USD становила $ -0.0000016466.
За останні 60 днів зміна ціни Unique Venture clubs до USD становила $ -0.0000528435.
За останні 90 днів зміна ціни Unique Venture clubs до USD становила $ -0.0000429653072437085.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.08%
|30 днів
|$ -0.0000016466
|-1.69%
|60 днів
|$ -0.0000528435
|-54.42%
|90 днів
|$ -0.0000429653072437085
|-30.67%
Останній аналіз цін Unique Venture clubs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+0.08%
-0.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Unique.vc is a platform that enables individuals to quickly and inexpensively create or join a venture club, pool, and manage assets, collaborating in a trustless way. We are creating a democratized environment in which people can group into various self-governed, flexible, and unique autonomous organizations (DAOs), tailored to their member's needs and creator’s vision.
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