Ціна Unique Utility (UNQT)
Поточна ціна Unique Utility (UNQT) сьогодні становить 0.00230893 USD з ринковою капіталізацією $ 149.94K USD. Ціна UNQT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unique Utility:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.36 USD
- зміна ціни Unique Utility протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 64.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unique Utility до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Unique Utility до USD становила $ -0.0003980163.
За останні 60 днів зміна ціни Unique Utility до USD становила $ -0.0000091722.
За останні 90 днів зміна ціни Unique Utility до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0003980163
|-17.23%
|60 днів
|$ -0.0000091722
|-0.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Unique Utility: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-5.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Unique Utility Token (UNQT) is an ERC20 token made to work with borderless exchanges. The Unique Utility Token group's essential objective is to empower everybody in each edge of the world to utilize cryptographic forms of money by joining advanced resources and global marketplaces.
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