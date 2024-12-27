Сьогоднішня ціна Unique Utility (UNQT)

Поточна ціна Unique Utility (UNQT) сьогодні становить 0.00230893 USD з ринковою капіталізацією $ 149.94K USD. Ціна UNQT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Unique Utility:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.36 USD

- зміна ціни Unique Utility протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 64.94M USD

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