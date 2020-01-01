Токеноміка UNION Protocol Governance (UNN) Дізнайтеся ключову інформацію про UNION Protocol Governance (UNN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація UNION Protocol Governance (UNN) UNION is a technology platform that combines bundled protection and a liquid secondary market with a multi-token model. DeFi participants manage their multi-layer risks across smart contracts and protocols in one scalable system. UNION decreases the barriers to entry for retail users and lays the foundation for institutional investors. Офіційний вебсайт: https://unn.finance Купити UNN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни UNION Protocol Governance (UNN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена UNION Protocol Governance (UNN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 77,02K $ 77,02K $ 77,02K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 615,06M $ 615,06M $ 615,06M FDV (повністю розведена вартість): $ 125,22K $ 125,22K $ 125,22K Історичний максимум: $ 0,124261 $ 0,124261 $ 0,124261 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00012518 $ 0,00012518 $ 0,00012518 Дізнайтеся більше про ціну UNION Protocol Governance (UNN)

Токеноміка UNION Protocol Governance (UNN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки UNION Protocol Governance (UNN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UNN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UNN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UNN, досліджуйте ціну токена UNN в реальному часі!

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