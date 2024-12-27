Сьогоднішня ціна UNION Protocol Governance (UNN)

Поточна ціна UNION Protocol Governance (UNN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 114.27K USD. Ціна UNN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UNION Protocol Governance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 191.42 USD

- зміна ціни UNION Protocol Governance протягом дня — -1.53%

- циркуляційна пропозиція – 615.06M USD

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