Ціна UNION Protocol Governance (UNN)
Поточна ціна UNION Protocol Governance (UNN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 114.27K USD. Ціна UNN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UNION Protocol Governance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 191.42 USD
- зміна ціни UNION Protocol Governance протягом дня — -1.53%
- циркуляційна пропозиція – 615.06M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UNION Protocol Governance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UNION Protocol Governance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни UNION Protocol Governance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни UNION Protocol Governance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.53%
|30 днів
|$ 0
|-23.42%
|60 днів
|$ 0
|+15.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін UNION Protocol Governance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.72%
-1.53%
-6.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UNION is a technology platform that combines bundled protection and a liquid secondary market with a multi-token model. DeFi participants manage their multi-layer risks across smart contracts and protocols in one scalable system. UNION decreases the barriers to entry for retail users and lays the foundation for institutional investors.
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