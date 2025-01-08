Сьогоднішня ціна Union Finance (UNION)

Поточна ціна Union Finance (UNION) сьогодні становить 0.01288119 USD з ринковою капіталізацією $ 10.55M USD. Ціна UNION до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Union Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 156.97 USD

- зміна ціни Union Finance протягом дня — +0.17%

- циркуляційна пропозиція – 818.75M USD

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