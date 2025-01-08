Ціна Union Finance (UNION)
Поточна ціна Union Finance (UNION) сьогодні становить 0.01288119 USD з ринковою капіталізацією $ 10.55M USD. Ціна UNION до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Union Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 156.97 USD
- зміна ціни Union Finance протягом дня — +0.17%
- циркуляційна пропозиція – 818.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Union Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Union Finance до USD становила $ +0.0023921477.
За останні 60 днів зміна ціни Union Finance до USD становила $ +0.0077916154.
За останні 90 днів зміна ціни Union Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.17%
|30 днів
|$ +0.0023921477
|+18.57%
|60 днів
|$ +0.0077916154
|+60.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Union Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
+0.17%
+27.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Union Protocol is a credit network that enables any address to accumulate an unsecured credit line on-chain in a permission-less, crypto-native way.
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