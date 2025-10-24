Актуальна ціна UniLend Finance сьогодні становить 0,00309921 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UFT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UFT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна UniLend Finance сьогодні становить 0,00309921 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UFT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UFT на MEXC вже зараз.

Ціна UniLend Finance (UFT)

Актуальна ціна 1 UFT до USD:

$0,0030992
$0,0030992
-15,90%1D
Графік ціни UniLend Finance (UFT) в реальному часі
Інформація щодо ціни UniLend Finance (UFT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00298272
$ 0,00298272
Мін. за 24 год
$ 0,00376806
$ 0,00376806
Макс. за 24 год

$ 0,00298272
$ 0,00298272

$ 0,00376806
$ 0,00376806

$ 4,47
$ 4,47

$ 0,0028792
$ 0,0028792

-17,42%

-15,82%

+1,79%

+1,79%

Актуальна ціна UniLend Finance (UFT) становить $0,00309921. За останні 24 години UFT торгувався між мінімумом у $ 0,00298272 і максимумом у $ 0,00376806, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UFT становить $ 4,47, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0028792.

Що стосується короткострокових результатів, то UFT змінився на -17,42% за останню годину, -15,82% за 24 години та на +1,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо UniLend Finance (UFT)

$ 309,92K
$ 309,92K

--
--

$ 309,92K
$ 309,92K

100,00M
100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація UniLend Finance — $ 309,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UFT — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 309,92K.

Історія ціни UniLend Finance (UFT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UniLend Finance до USD становила $ -0,000582802648006075.
За останні 30 днів зміна ціни UniLend Finance до USD становила $ -0,0007481207.
За останні 60 днів зміна ціни UniLend Finance до USD становила $ -0,0005024445.
За останні 90 днів зміна ціни UniLend Finance до USD становила $ -0,002862754151419326.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000582802648006075-15,82%
30 днів$ -0,0007481207-24,13%
60 днів$ -0,0005024445-16,21%
90 днів$ -0,002862754151419326-48,01%

Що таке UniLend Finance (UFT)

An AI x Blockchain protocol shaping the future of Web3. Enabling communities to create and co-own functional on-chain AI agents, also the first-ever permissionless money market. Anyone can develop advanced AI agents using modular components, including AI agents and supporting modules. By leveraging blockchain, it securely stores data and workflows for AI agents through modular smart contracts. Our comprehensive ecosystem allows developers to list agents and modules, building a collaborative space for creating actionable AI solutions.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс UniLend Finance (UFT)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни UniLend Finance (USD)

Скільки коштуватиме UniLend Finance (UFT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів UniLend Finance (UFT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо UniLend Finance.

Перегляньте прогноз ціни UniLend Finance вже зараз!

UFT до місцевих валют

Токеноміка UniLend Finance (UFT)

Розуміння токеноміки UniLend Finance (UFT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена UFT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про UniLend Finance (UFT)

Скільки сьогодні коштує UniLend Finance (UFT)?
Актуальна ціна UFT у USD становить 0,00309921 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна UFT до USD?
Поточна ціна UFT до USD — $ 0,00309921. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація UniLend Finance?
Ринкова капіталізація UFT — $ 309,92K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція UFT?
Циркуляційна пропозиція UFT — 100,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) UFT?
UFT досяг історичної максимальної ціни у 4,47 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) UFT?
Історична мінімальна ціна UFT становила 0,0028792 USD.
Який обсяг торгівлі UFT?
Актуальний обсяг торгівлі UFT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна UFT цього року?
UFT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни UFT для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для UniLend Finance (UFT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$111 165,39

$3 964,74

$0,16965

$192,91

$19,2600

$3 964,74

$111 165,39

$192,91

$2,4400

$1 130,79

$0,000000

$0,0000

$0,00000

$0,00000

$0,0000000000000

$0,6192

$0,00000789

$52,54

$0,02035

$0,5706

