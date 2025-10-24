Інформація щодо ціни UniLend Finance (UFT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00298272 $ 0,00298272 $ 0,00298272 Мін. за 24 год $ 0,00376806 $ 0,00376806 $ 0,00376806 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00298272$ 0,00298272 $ 0,00298272 Макс. за 24 год $ 0,00376806$ 0,00376806 $ 0,00376806 Рекордний максимум $ 4,47$ 4,47 $ 4,47 Найнижча ціна $ 0,0028792$ 0,0028792 $ 0,0028792 Зміна ціни (за 1 год) -17,42% Зміна ціни (1 дн.) -15,82% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,79% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,79%

Актуальна ціна UniLend Finance (UFT) становить $0,00309921. За останні 24 години UFT торгувався між мінімумом у $ 0,00298272 і максимумом у $ 0,00376806, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UFT становить $ 4,47, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0028792.

Що стосується короткострокових результатів, то UFT змінився на -17,42% за останню годину, -15,82% за 24 години та на +1,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо UniLend Finance (UFT)

Ринкова капіталізація $ 309,92K$ 309,92K $ 309,92K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 309,92K$ 309,92K $ 309,92K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація UniLend Finance — $ 309,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UFT — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 309,92K.