Сьогоднішня ціна UniLayer (LAYER)

Поточна ціна UniLayer (LAYER) сьогодні становить 0.03502771 USD з ринковою капіталізацією $ 967.42K USD. Ціна LAYER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UniLayer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.78K USD

- зміна ціни UniLayer протягом дня — -7.92%

- циркуляційна пропозиція – 27.62M USD

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