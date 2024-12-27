Ціна UniLayer (LAYER)
Поточна ціна UniLayer (LAYER) сьогодні становить 0.03502771 USD з ринковою капіталізацією $ 967.42K USD. Ціна LAYER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UniLayer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.78K USD
- зміна ціни UniLayer протягом дня — -7.92%
- циркуляційна пропозиція – 27.62M USD
Отримуйте оновлення цін LAYER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LAYER.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UniLayer до USD становила $ -0.0030145834271503.
За останні 30 днів зміна ціни UniLayer до USD становила $ -0.0031305630.
За останні 60 днів зміна ціни UniLayer до USD становила $ +0.0019238164.
За останні 90 днів зміна ціни UniLayer до USD становила $ -0.00411660867998376.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0030145834271503
|-7.92%
|30 днів
|$ -0.0031305630
|-8.93%
|60 днів
|$ +0.0019238164
|+5.49%
|90 днів
|$ -0.00411660867998376
|-10.51%
Останній аналіз цін UniLayer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.87%
-7.92%
-11.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UniLayer is a new generation decentralised trading platform built on top of Uniswap that enables key features for professional-level trading with its LAYER utility token, focusing on automated swaps and liquidity management, flash staking, charts and analytics, live order books, and a lot more.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LAYER до AUD
A$0.056044336
|1 LAYER до GBP
￡0.0276718909
|1 LAYER до EUR
€0.0332763245
|1 LAYER до USD
$0.03502771
|1 LAYER до MYR
RM0.1565738637
|1 LAYER до TRY
₺1.2333256691
|1 LAYER до JPY
¥5.5263218067
|1 LAYER до RUB
₽3.597345817
|1 LAYER до INR
₹2.9934680966
|1 LAYER до IDR
Rp564.9629854213
|1 LAYER до PHP
₱2.0270535777
|1 LAYER до EGP
￡E.1.7818596077
|1 LAYER до BRL
R$0.2164712478
|1 LAYER до CAD
C$0.0500896253
|1 LAYER до BDT
৳4.1868621763
|1 LAYER до NGN
₦54.2221945258
|1 LAYER до UAH
₴1.4697627116
|1 LAYER до VES
Bs1.78641321
|1 LAYER до PKR
Rs9.7513641869
|1 LAYER до KZT
₸18.3391078476
|1 LAYER до THB
฿1.194444911
|1 LAYER до TWD
NT$1.1503099964
|1 LAYER до CHF
Fr0.031524939
|1 LAYER до HKD
HK$0.2718150296
|1 LAYER до MAD
.د.م0.3534295939