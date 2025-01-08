Ціна Unilab (ULAB)
Поточна ціна Unilab (ULAB) сьогодні становить 0.00278848 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ULAB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unilab:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.58 USD
- зміна ціни Unilab протягом дня — +0.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unilab до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Unilab до USD становила $ -0.0000563242.
За останні 60 днів зміна ціни Unilab до USD становила $ +0.0003023534.
За останні 90 днів зміна ціни Unilab до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.33%
|30 днів
|$ -0.0000563242
|-2.01%
|60 днів
|$ +0.0003023534
|+10.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Unilab: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.33%
+2.68%
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