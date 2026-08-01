Сьогоднішня ціна Unihood

Поточна ціна Unihood (UNIHOOD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UNIHOOD до USD становить $ 0 за UNIHOOD.

Unihood наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18 708,94, з циркуляційною пропозицією у 1,00B UNIHOOD. Протягом останніх 24 годин UNIHOOD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UNIHOOD змінився на -0,58% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Unihood (UNIHOOD)

Ринкова капіталізація $ 18,71K$ 18,71K $ 18,71K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,71K$ 18,71K $ 18,71K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Unihood — $ 18,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UNIHOOD — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,71K.