Сьогоднішня ціна Unifrog

Поточна ціна Unifrog (UNIFROG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 23,40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UNIFROG до USD становить $ 0 за UNIFROG.

Unifrog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 57 043, з циркуляційною пропозицією у 1,00B UNIFROG. Протягом останніх 24 годин UNIFROG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UNIFROG змінився на +0,04% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Unifrog (UNIFROG)

Ринкова капіталізація $ 57,04K$ 57,04K $ 57,04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 57,04K$ 57,04K $ 57,04K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Unifrog — $ 57,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UNIFROG — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 57,04K.