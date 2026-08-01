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Поточна ціна Unifi Protocol DAO сьогодні становить 0,03347445 USD. Ринкова капіталізація UNFI становить 334 740 USD. Відстежуйте оновлення цін UNFI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Unifi Protocol DAO сьогодні становить 0,03347445 USD. Ринкова капіталізація UNFI становить 334 740 USD. Відстежуйте оновлення цін UNFI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про UNFI

Інформація про ціну UNFI

Що таке UNFI

Офіційний вебсайт UNFI

Токеноміка UNFI

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Ціна Unifi Protocol DAO (UNFI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 UNFI до USD:

$0,03347515
$0,03347515$0,03347515
-0,03%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Unifi Protocol DAO (UNFI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:02:28 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Unifi Protocol DAO

Поточна ціна Unifi Protocol DAO (UNFI) сьогодні становить $ 0,03347445, зі зміною 3,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UNFI до USD становить $ 0,03347445 за UNFI.

Unifi Protocol DAO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 334 740, з циркуляційною пропозицією у 7,89M UNFI. Протягом останніх 24 годин UNFI торгувався між $ 0,03216464 (мінімум) та $ 0,03688552 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 43,62, тоді як історичний мінімум — $ 0,01537451.

У короткостроковій динаміці UNFI змінився на +0,29% за останню годину та на +6,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,24K.

Ринкова інформація щодо Unifi Protocol DAO (UNFI)

$ 334,74K
$ 334,74K$ 334,74K

$ 3,24K
$ 3,24K$ 3,24K

$ 334,74K
$ 334,74K$ 334,74K

7,89M
7,89M 7,89M

10 000 000,0
10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Unifi Protocol DAO — $ 334,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,24K. Циркуляційна пропозиція UNFI — 7,89M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 334,74K.

Історія ціни Unifi Protocol DAO у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,03216464
$ 0,03216464$ 0,03216464
Мін. за 24 год
$ 0,03688552
$ 0,03688552$ 0,03688552
Макс. за 24 год

$ 0,03216464
$ 0,03216464$ 0,03216464

$ 0,03688552
$ 0,03688552$ 0,03688552

$ 43,62
$ 43,62$ 43,62

$ 0,01537451
$ 0,01537451$ 0,01537451

+0,29%

-3,56%

+6,83%

+6,83%

Історія ціни Unifi Protocol DAO (UNFI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unifi Protocol DAO до USD становила $ -0,001238691675511334.
За останні 30 днів зміна ціни Unifi Protocol DAO до USD становила $ -0,0057181122.
За останні 60 днів зміна ціни Unifi Protocol DAO до USD становила $ +0,0117838198.
За останні 90 днів зміна ціни Unifi Protocol DAO до USD становила $ -0,00000063753313786.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,001238691675511334-3,56%
30 днів$ -0,0057181122-17,08%
60 днів$ +0,0117838198+35,20%
90 днів$ -0,00000063753313786-0,00%

Прогноз ціни Unifi Protocol DAO

Прогноз ціни Unifi Protocol DAO (UNFI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна UNFI у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Unifi Protocol DAO (UNFI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Unifi Protocol DAO потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Unifi Protocol DAO у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни UNFI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Unifi Protocol DAO.

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Ресурс Unifi Protocol DAO (UNFI)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Binance LaunchpoolBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Про Unifi Protocol DAO

Яка зараз ціна Unifi Protocol DAO?

Unifi Protocol DAO торгують за ₴1.4753857683664230240000, зміна ціни за останні 24 години становить -3.56%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Unifi Protocol DAO становить ₴1922.5506981038784000, тоді як ATL — ₴0.6776312456099280032000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка UNFI сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴14753659.34624695680000, що розміщує актив на #4342 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Unifi Protocol DAO?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до UNFI.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 7889742.3497 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Unifi Protocol DAO?

Unifi Protocol DAO належить до класифікації Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Binance Launchpool,Ethereum Ecosystem,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію UNFI?

Робота в мережі -- дозволяє UNFI використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Unifi Protocol DAO

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:02:28 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Unifi Protocol DAO (UNFI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Unifi Protocol DAO

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