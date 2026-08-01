Сьогоднішня ціна Unifi Protocol DAO

Поточна ціна Unifi Protocol DAO (UNFI) сьогодні становить $ 0,03347445, зі зміною 3,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UNFI до USD становить $ 0,03347445 за UNFI.

Unifi Protocol DAO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 334 740, з циркуляційною пропозицією у 7,89M UNFI. Протягом останніх 24 годин UNFI торгувався між $ 0,03216464 (мінімум) та $ 0,03688552 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 43,62, тоді як історичний мінімум — $ 0,01537451.

У короткостроковій динаміці UNFI змінився на +0,29% за останню годину та на +6,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,24K.

Ринкова інформація щодо Unifi Protocol DAO (UNFI)

Ринкова капіталізація $ 334,74K$ 334,74K $ 334,74K Обсяг (за 24 год) $ 3,24K$ 3,24K $ 3,24K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 334,74K$ 334,74K $ 334,74K Циркуляційне постачання 7,89M 7,89M 7,89M Загальна пропозиція 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Unifi Protocol DAO — $ 334,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,24K. Циркуляційна пропозиція UNFI — 7,89M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 334,74K.