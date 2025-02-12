Ціна UNIFI (UNIFI)
Поточна ціна UNIFI (UNIFI) сьогодні становить 9.83 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNIFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UNIFI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.09M USD
- зміна ціни UNIFI протягом дня — +6.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UNIFI до USD становила $ +0.608254.
За останні 30 днів зміна ціни UNIFI до USD становила $ -0.1229477420.
За останні 60 днів зміна ціни UNIFI до USD становила $ -1.3625294190.
За останні 90 днів зміна ціни UNIFI до USD становила $ -2.816704097845507.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.608254
|+6.60%
|30 днів
|$ -0.1229477420
|-1.25%
|60 днів
|$ -1.3625294190
|-13.86%
|90 днів
|$ -2.816704097845507
|-22.27%
Останній аналіз цін UNIFI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.55%
+6.60%
-10.00%
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