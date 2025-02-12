Сьогоднішня ціна UNIFI (UNIFI)

Поточна ціна UNIFI (UNIFI) сьогодні становить 9.83 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNIFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UNIFI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.09M USD

- зміна ціни UNIFI протягом дня — +6.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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