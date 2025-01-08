Ціна UniFarm (UFARM)
Поточна ціна UniFarm (UFARM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 148.88K USD. Ціна UFARM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UniFarm:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.18 USD
- зміна ціни UniFarm протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 335.20M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UniFarm до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UniFarm до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни UniFarm до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни UniFarm до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+51.74%
|60 днів
|$ 0
|+34.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін UniFarm: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+509.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UniFarm is a group farming project, where a user can stake a single token or an LP token and farm multiple tokens as staking rewards with an APY of up to 400% along with booster packs. As add-on features, UniFarm also has a launchpad and a multi Chain Bridge which provides multi-token rewards to the liquidity providers in the bridge.
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