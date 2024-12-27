Ціна Unido (UDO)
Поточна ціна Unido (UDO) сьогодні становить 0.00119809 USD з ринковою капіталізацією $ 92.47K USD. Ціна UDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unido:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.18K USD
- зміна ціни Unido протягом дня — -0.06%
- циркуляційна пропозиція – 77.16M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unido до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Unido до USD становила $ -0.0007629529.
За останні 60 днів зміна ціни Unido до USD становила $ -0.0006844784.
За останні 90 днів зміна ціни Unido до USD становила $ -0.0017002812423630487.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.06%
|30 днів
|$ -0.0007629529
|-63.68%
|60 днів
|$ -0.0006844784
|-57.13%
|90 днів
|$ -0.0017002812423630487
|-58.66%
Останній аналіз цін Unido: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-0.06%
-29.28%
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