Сьогоднішня ціна Unido (UDO)

Поточна ціна Unido (UDO) сьогодні становить 0.00119809 USD з ринковою капіталізацією $ 92.47K USD. Ціна UDO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Unido:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.18K USD

- зміна ціни Unido протягом дня — -0.06%

- циркуляційна пропозиція – 77.16M USD

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