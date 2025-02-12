Сьогоднішня ціна UniDex (UNIDX)

Поточна ціна UniDex (UNIDX) сьогодні становить 0.282497 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNIDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UniDex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 286.45 USD

- зміна ціни UniDex протягом дня — -14.92%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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