Ціна UniDex (UNIDX)
Поточна ціна UniDex (UNIDX) сьогодні становить 0.282497 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNIDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UniDex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 286.45 USD
- зміна ціни UniDex протягом дня — -14.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UniDex до USD становила $ -0.0495739014436627.
За останні 30 днів зміна ціни UniDex до USD становила $ -0.1708215571.
За останні 60 днів зміна ціни UniDex до USD становила $ -0.1420677977.
За останні 90 днів зміна ціни UniDex до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0495739014436627
|-14.92%
|30 днів
|$ -0.1708215571
|-60.46%
|60 днів
|$ -0.1420677977
|-50.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін UniDex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-14.92%
-1.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Exchange token for the platform UniDex the DeFi trading terminal DEX
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