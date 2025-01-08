Сьогоднішня ціна Unidentified Anomalous Phenomena (UAP)

Поточна ціна Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 184.47K USD. Ціна UAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Unidentified Anomalous Phenomena:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.66K USD

- зміна ціни Unidentified Anomalous Phenomena протягом дня — -12.73%

- циркуляційна пропозиція – 932.85M USD

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