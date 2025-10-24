Інформація щодо ціни Unicorn Pussy (UP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -1,42% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,42%

Актуальна ціна Unicorn Pussy (UP) становить --. За останні 24 години UP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UP становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то UP змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -1,42% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Unicorn Pussy (UP)

Ринкова капіталізація $ 16,50K$ 16,50K $ 16,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,50K$ 16,50K $ 16,50K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Unicorn Pussy — $ 16,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UP — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,50K.