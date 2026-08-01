Сьогоднішня ціна Unicorn Pegasus

Поточна ціна Unicorn Pegasus (UNIPEG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 27.19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UNIPEG до USD становить $ 0 за UNIPEG.

Unicorn Pegasus наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 186,312, з циркуляційною пропозицією у 1.00B UNIPEG. Протягом останніх 24 годин UNIPEG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UNIPEG змінився на -1.52% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 115.51K.

Ринкова інформація щодо Unicorn Pegasus (UNIPEG)

Ринкова капіталізація $ 186.31K$ 186.31K $ 186.31K Обсяг (за 24 год) $ 115.51K$ 115.51K $ 115.51K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 186.31K$ 186.31K $ 186.31K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Unicorn Pegasus — $ 186.31K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 115.51K. Циркуляційна пропозиція UNIPEG — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 186.31K.