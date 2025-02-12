Ціна Unicorn Metaverse (UNIVERSE)
Поточна ціна Unicorn Metaverse (UNIVERSE) сьогодні становить 0.01132969 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNIVERSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unicorn Metaverse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.19 USD
- зміна ціни Unicorn Metaverse протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unicorn Metaverse до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Unicorn Metaverse до USD становила $ -0.0033428624.
За останні 60 днів зміна ціни Unicorn Metaverse до USD становила $ -0.0048654877.
За останні 90 днів зміна ціни Unicorn Metaverse до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0033428624
|-29.50%
|60 днів
|$ -0.0048654877
|-42.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Unicorn Metaverse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-8.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$UNIVERSE (Unicorn Metaverse) is the token for the ecosystem that he had built and the metaverse that Benny is building for the Unicorns. The metaverse will come 2024.
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