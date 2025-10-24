Актуальна ціна Unicorn Meat сьогодні становить 0,00968039 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни W🍖 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни W🍖 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Unicorn Meat сьогодні становить 0,00968039 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни W🍖 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни W🍖 на MEXC вже зараз.

Логотип Unicorn Meat

Ціна Unicorn Meat (W🍖)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 W🍖 до USD:

$0,00968039
$0,00968039
-1,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Unicorn Meat (W🍖) в реальному часі
Інформація щодо ціни Unicorn Meat (W🍖) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00958393
$ 0,00958393
Мін. за 24 год
$ 0,00983578
$ 0,00983578
Макс. за 24 год

$ 0,00958393
$ 0,00958393

$ 0,00983578
$ 0,00983578

$ 0,01772418
$ 0,01772418

$ 0,00259296
$ 0,00259296

--

-1,45%

-11,90%

-11,90%

Актуальна ціна Unicorn Meat (W🍖) становить $0,00968039. За останні 24 години W🍖 торгувався між мінімумом у $ 0,00958393 і максимумом у $ 0,00983578, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум W🍖 становить $ 0,01772418, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00259296.

Що стосується короткострокових результатів, то W🍖 змінився на -- за останню годину, -1,45% за 24 години та на -11,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Unicorn Meat (W🍖)

$ 967,95K
$ 967,95K

--
----

$ 967,95K
$ 967,95K

99,99M
99,99M

99 990 775,43
99 990 775,43

Поточна ринкова капіталізація Unicorn Meat — $ 967,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція W🍖 — 99,99M, зі загальною пропозицією 99990775.43. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 967,95K.

Історія ціни Unicorn Meat (W🍖) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unicorn Meat до USD становила $ -0,000142762040306778.
За останні 30 днів зміна ціни Unicorn Meat до USD становила $ -0,0008406712.
За останні 60 днів зміна ціни Unicorn Meat до USD становила $ -0,0034456699.
За останні 90 днів зміна ціни Unicorn Meat до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000142762040306778-1,45%
30 днів$ -0,0008406712-8,68%
60 днів$ -0,0034456699-35,59%
90 днів$ 0--

Що таке Unicorn Meat (W🍖)

Unicorn Meat is an Ethereum token created on March 24, 2016 by Alex Van de Sande of the Ethereum Foundation as an April Fool’s experiment in token mutation, DAOs, and on-chain voting. The experiment allowed holders to convert Unicorns 🦄 into Unicorn Meat 🍖. In 2025, ownership of Unicorn Meat was transferred, a supply minted, the contract was renounced to make it finite, and the token was wrapped to a modern ERC-20.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Unicorn Meat (W🍖)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Unicorn Meat (USD)

Скільки коштуватиме Unicorn Meat (W🍖) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Unicorn Meat (W🍖) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Unicorn Meat.

Перегляньте прогноз ціни Unicorn Meat вже зараз!

W🍖 до місцевих валют

Токеноміка Unicorn Meat (W🍖)

Розуміння токеноміки Unicorn Meat (W🍖) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена W🍖 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Unicorn Meat (W🍖)

Скільки сьогодні коштує Unicorn Meat (W🍖)?
Актуальна ціна W🍖 у USD становить 0,00968039 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна W🍖 до USD?
Поточна ціна W🍖 до USD — $ 0,00968039. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Unicorn Meat?
Ринкова капіталізація W🍖 — $ 967,95K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція W🍖?
Циркуляційна пропозиція W🍖 — 99,99M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) W🍖?
W🍖 досяг історичної максимальної ціни у 0,01772418 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) W🍖?
Історична мінімальна ціна W🍖 становила 0,00259296 USD.
Який обсяг торгівлі W🍖?
Актуальний обсяг торгівлі W🍖 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна W🍖 цього року?
W🍖 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни W🍖 для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Unicorn Meat (W🍖)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$111 168,36

$3 964,96

$0,16989

$192,91

$19,2600

$3 964,96

$111 168,36

$192,91

$2,4397

$1 130,95

$0,000000

$0,0000

$0,00000

$0,00000

$0,0000000000000

$0,6200

$0,00000734

$52,54

$0,02017

$0,5704

