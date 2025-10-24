Інформація щодо ціни Unicorn Meat (W🍖) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00958393 $ 0,00958393 $ 0,00958393 Мін. за 24 год $ 0,00983578 $ 0,00983578 $ 0,00983578 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00958393$ 0,00958393 $ 0,00958393 Макс. за 24 год $ 0,00983578$ 0,00983578 $ 0,00983578 Рекордний максимум $ 0,01772418$ 0,01772418 $ 0,01772418 Найнижча ціна $ 0,00259296$ 0,00259296 $ 0,00259296 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -1,45% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,90% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,90%

Актуальна ціна Unicorn Meat (W🍖) становить $0,00968039. За останні 24 години W🍖 торгувався між мінімумом у $ 0,00958393 і максимумом у $ 0,00983578, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум W🍖 становить $ 0,01772418, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00259296.

Що стосується короткострокових результатів, то W🍖 змінився на -- за останню годину, -1,45% за 24 години та на -11,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Unicorn Meat (W🍖)

Ринкова капіталізація $ 967,95K$ 967,95K $ 967,95K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 967,95K$ 967,95K $ 967,95K Циркуляційне постачання 99,99M 99,99M 99,99M Загальна пропозиція 99 990 775,43 99 990 775,43 99 990 775,43

Поточна ринкова капіталізація Unicorn Meat — $ 967,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція W🍖 — 99,99M, зі загальною пропозицією 99990775.43. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 967,95K.