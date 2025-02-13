Сьогоднішня ціна Unicorn (UNICORN)

Поточна ціна Unicorn (UNICORN) сьогодні становить 0.00148352 USD з ринковою капіталізацією $ 1.48M USD. Ціна UNICORN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Unicorn:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 983.12K USD

- зміна ціни Unicorn протягом дня — -20.73%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін UNICORN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни UNICORN.